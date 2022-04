Vallavolikogu esimees istub ka asedirektori toolil

„Eesti linnade ja valdade liidu jaoks on kahtlemata väärtus, et liidu büroo meeskonnaga oli valmis liituma kogenud omavalitsusjuht. Rait Pihelgas on olnud liidu tööga läbi oma ameti hästi kursis, samuti oli ta riigieelarve läbirääkimiste ELVLi delegatsiooni asendusliige,“ kommenteeris ELVLi tegevdirektor Veikko Luhalaid.

Uue asedirektori kureerida jäävad liidu väliskoostöö, keskkonna- ja majandusteemad. „Kindlasti on mulle uues ametis abiks minu varasemad kokkupuutepunktid liiduga ning omavalitsusjuhi kogemus. Olen tänulik, et mul on võimalus nüüd aidata efektiivsemalt kaasa kõigi Eesti linnade ja valdade huvide eest seismisel suhtluses riigiga, samuti muuta Eesti omavalitsusi ja liitu senisest veelgi nähtavamaks Euroopa tasandil. Pean ka oluliseks keskkonnavaldkonna ja jäätmehoolduse arengut, eriti viimase osas. Meil on võetud riigina eesmärk liikuda ringmajanduse suunas ja omavalitsused omavad selles protsessis keskset rolli,“ sõnas värske asedirektor Rait Pihelgas. Ta rõhutas, et jätkates ka Järva vallavolikogu esimehe ametis, on tema jaoks endiselt väga tähtis seista Järva valla arengute eest.