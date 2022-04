Terviseameti prognoos: nädalaga lisandub 4000 nakatunut

„Riskimaatriksil oleme liikunud kollasest kaugemale kui nädal tagasi olime. Nakatamiskordaja R on langenud tagasi 0,8 lähedale,“ sõnas Sepp. Spetsialisti sõnul üldine langustempo kahaneb, aga R peaks jääma siiski alla 0,9.

Sepa sõnul on viimase 14 päeva haigestumus langustrendis kõikides maakondades, suurimat langust täheldati Saaremaal. „Haigestumine vähenes kõikides vanusrühmades. Suuremat vähenemist täheldati koolilaste hulgas,“ selgitas Sepp ja lisas, 60+ vanuses inimeste nakatumise langusetempo on aeglustunud.

Eelmisel nädalal hospitaliseeriti pea 250 inimest, hospitaliseerimiste arv märgatavalt ei muutunud. Haiglaravi vajab 266 inimest. Patsientide vanuselises struktuuris on suurenenud vanemealiste osakaal. Eriti märgatavalt on suurenenud haiglaravi vajanud patsientide osakaal 70–79-aastaste hulgas. Üldine Covid-patsientidega voodihõive on 62%.