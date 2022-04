Hea tänavatoit valmib naturaalsest toorainest ja kliendi silme all

Putka on töötanud juba mõnda aega. Selle üks omanikke, Eduard Perman, ütles, et tahtis suurema kisa ja kärata sisse elada ja töötajad välja koolitada. «Kui kuuldused uuest söögikohast levivad, siis joostakse Paides muidu kohe meid pikali,» ütles ta naljatades. «Aga see pole kiirtoidukoht, kus viskad vettinud friikad või külmunud kotletid saia vahel mikrolaineahju ja müüd. Tahame pakkuda paremat. Toidu valmimine võtab aega ja see käib kliendi silme all.»