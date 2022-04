Galerii tähistab sünnipäeva tikitud taimeportreede näitusega

Näitus koosneb 32st tikitud taimeportreest, marmoreeritud paberil kujutatud fantaasiamaastikest ja kolmest tekstiilskulptuurist. Näituse ühe kuraatori, Lilian Bristoli ütlust mööda hakkas Velchinskaya stiliseeritud maakaarte looma just pandeemia ajal, et kustutada oma reisikirge.

Velchinskaya on öelnud, et kõik sai alguse ammusest soovist teha ise marmorpaberit. «Hakkasin katsetama ja mul õnnestuski läbi proovida nii Itaalia kui ka Jaapani marmorpaberi tehnoloogiad. Jaapani suminagashi tehnika osutus niivõrd sarnaseks geograafiliste kaartide loomisega, et see hakkas tasapisi peaaegu kustutama mu reisikirge,» selgitas ta.