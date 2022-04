Rosmersholm on rikas pärusmõis ja kogukonna tugisammas, kus on tulemas pinevad valimised. Poliitiliste ja isiklike kirgede pingeväljas avanevad kaua suletud mälestuste väravad ja kibemagusa armastuse salalaekad. Rosmersholm on paik, kus unistatakse võrdsete inimeste maailmast, mis oleks hea ka nõrgima vastu. Kus saaksid tegutseda üheskoos mees ja naine, mitte isand ja ori. 19. sajandi lõpus aset leidev lugu näitab maailma, kus naistel ei olnud veel hääleõigust. Küll oli neil südikust, tugevat häält ja tahet, nagu näitab keskne tegelane Rebekka West. Tema on iseenda õiguste ja vabaduse nimel valmis loobuma paljust.