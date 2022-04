Järvamaa laulu- ja tantsupeo meeskonnajuht Eva Linno andis teada, et kollektiivide sisestatud arvude järgi on kirjas 2300 taidlejat, kelle seas on nii lasteaiarühmi, tantsijaid, võimlejaid, lauljaid kui ka rahva- ja puhkpillimängijaid. «Mul on eriliselt hea meel, et sel aastal on rohkelt esindatud rahvapillimängijad, keda on lausa 99,» ütles Linno. «Minu eriline tänu meeskonnajuhina kuulub kõigile, kes on tegutsemas Järvamaa laulu- ja tantsupeo nimel ning teinud paari keerulise aasta jooksul ära suure töö. Palju on veel ees, et pidu tuleks elamuslikult kaunis.»