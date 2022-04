Türil võib igaühest saada maratonijooksja

Türil on juba seltskond jooksusemusid mõne hea aastad linnalähedaste kergliiklusteedel ja metsaradadel kilomeetreid mõõtnud. Mõnel neist on kõrgemad sihid, mis viivad sageli üle-eestilistele suurjooksudele, mõni jookseb kohalikel võistlustel ja mõni lihtsalt oma lõbuks. Neid kõiki seob kirg jooksu vastu ja üksteise innustusel tunnevad nad sellest rõõmu.

Ühiselt mõtteid põrgatades jõudsid jooksusõbrad ideeni korraldada jooksusari ka Türil. Üks eestvedajatest, Vadim Gritšenko, ütles, et lihtsalt niisama järjekordset võidujooksu polnud mõtet korraldada. «Neid on lühematel jooksumaadel Järvamaal niigi. Oma jooksusari on Järva vallas, spordiklubide liit teeb Järvamaa järvejooksude sarja ning eelmisel aastal korraldas ka Paide kolmiksarja jooksmises,» täpsustas ta.