Raamatukogude aasta kolme esimese kuuga tehti üle 2,5 miljoni laenutuse

„Eesti inimesed on ka raamatukogude aastal väga tublid lugejad. Võrreldes 2021. aasta esimese kvartaliga on raamatukogude aastal olnud laenutusi juba 55 000 võrra enam,“ sõnas raamatukogude aasta programmijuht Liina Valdre. „Kui 2021. aastal tehti Eestis kokku pea 13 miljonit laenutust, siis tänavu loodame veelgi suurema hulga lugejate jõudmist raamatukogudesse. Eriti praegusel ajal on lugemine üks hea võimalus, kuidas oma mõtted rahulikumatele radadele sättida,“ täiendas Valdre.