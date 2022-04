Koeru kirik vajab lahkete annetajate abi

„Eestimaa kirikud on ühed vanimad arhitektuuripärlid, mida tuleb hoida ja väärtustada,“ sõnas EELK peapiiskop Urmas Viilma. „Kodukandi pühakodadesse on kätketud meie rahva ja perekondade ajalugu. Ristimine, leeritamine, abiellumine ja lõpuks siit ilmast lahkumine – kirikuseinad on pakkunud meie esivanematele tuge aastasadu. Täna on paljud kirikud jõudnud sellisesse seisukorda, et nende füüsilised seinad vajavad nüüd meie tuge.“

„Igaühel meist on juured, mis viivad meid kuhugi Eestimaa kanti,“ märkis EELK Toetusfondi nõukogu esimees Indrek Laul. „Sealt on pärit meie esivanemad, sealt on pärit meie lemmikpuud ja metsatukad, sealt on pärit majad ning tänavavaated, mis ütlevad, et oled nüüd jõudnud oma kodukanti. Üks kodukandi silmatorkav arhitektuuriobjekt on sageli kirikuhoone, millest igaüks on omanäoline. Üheskoos saame hoida väärtusi, et ükski väline jõud neid ei kahjustaks ja isegi ajahammas ära ei pureks. Nii jäävad need hooned tervitama meie järeltulevaid põlvi veel sajanditeks.“

„Kampaania „Toeta oma kodukirikut“ kestab kuni aasta lõpuni – loodame selle aja jooksul kokku koguda esialgu paika pandud summad hädavajalike tööde jaoks,“ lausus Kirikufondi tegevjuht Katri Gailit. „Näiteks vajavad restaureerimist mitmete pühakodade aknad, uksed, katused. Koeru Maarja-Magdaleena kirikus on vaja ette võtta põnev projekt: laemaalingu avamine ning konserveerimine, et taastada kunagine kiriku värvikirev interjöör. Samuti vajavad puhastamist ja parandamist mitme kiriku tornikiivrid. Kõige kallimateks töödeks on katuste renoveerimised – Suure-Jaani Johannese kirik vajab katuse restaureerimiseks 300 000 eurot. Loodan väga, et saame vajalike töödega pihta hakata nii pea kui võimalik. Samuti oleme tänulikud kõigile annetajaile, kes on Eestimaa kirikute taastamisse juba oma panuse andnud.“

