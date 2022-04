Vargamäel toimub meeleolukas kahe muuseumi ühisprogramm

Ühisprogrammi idee tekkis Tammsaare tervisehädast. „Tammsaarel oli seedimisega probleeme. Ta pidi peale söömist olema lamamistoolis 1-1,5 h, et kergendada seedimist,“ räägib kuraator Siiri Kvell. „Meil endal tekkis huvi, et võiksime uurida, mismoodi seedeprotsess toimib ja otsustasime endale külla kutsuda Eesti Tervisemuuseumi, kes oskab väga huvitavalt seda teemat seletada erinevas vanuses külastajatele,“ sõnab Kvell. Teadusteatri tüüpi meeleolukas töötoas tutvustatakse toidu teekonda meie kehas ja räägitakse erinevatest protsessidest. Tervisemuuseum tutvustab ka, miks on tervisliku toitumise soovitused meie tervisele nii olulised. Teeme katseid lihtsate vahenditega.