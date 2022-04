Puusaproteesid ja südamestimulaatorid meid ei takista

Tuleb tunnistada, et ega me õigupoolest tea, kas see pealkiri päriselt tõele vastab või on see selle pressiteate algusse pandud lihtsalt tähelepanu püüdmiseks. Miks? Sest me pole kogu prooviprotsessi jooksul kordagi kuulnud, et ükski meie üheteistkümnest tantsijast, kelle vanus jääb kuue- ja kaheksakümne vahele, oleks oma tervise üle kurtnud ja pausi palunud. Otse vastupidi! Henri Hütt ja Jan Teevet on need, kes peavad hingetõmbepause paluma, sest lavale astuvate tantsijate energia on lihtsalt sedavõrd pöörane.