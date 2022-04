Alan Richard selgitas, et enne pani juuksur juuksed kuude põimimata patsi ning lõikas need maha täpselt õige koha pealt. Protseduur, mis sisaldas ka juuste pesemist, kuivatamist ja uue soengu tegemist, võttis aega umbes tunni. Patside pikkus on 44–47 sentimeetrit.