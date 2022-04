Kooli õppealajuhatajaks pürgijaid ootab ees vestlusvoor

Türi ühisgümnaasiumi direktor Katrin Puusepp ütles, et konkursi vastu oli huvi piisavalt ja kahe kandidaadiga peetakse vestlusvoorud alanud nädalal. Ta mainis, et mõlemad kandidaadid on Türilt ja kumb neist valituks osutub, selgub loodetavasti lähiajal. Kui uus inimene välja selgitatud, jääb talle direktori sõnul parasjagu aega ka sisseelamiseks, sest praegu õppealajuhataja ametis olev Maili Roosme jätkab tööd õppeaasta lõpuni.