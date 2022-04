Kunstmurustaadionile hakkavad kerkima tribüünid

Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et hanke võitnud Paide MEK hakkas vaikselt tegutsema juba eelmisel nädalal kui toimus pinnase märgistamine, mis tribüüni aluskatte ehituseks üles kaevatakse. "Tänasest alutati juba masinatega tööd, et pinnas üles koorida ning põhja täitma hakata," selgitas ta.

Petrovist täpsustas, et tribüün saab olema 442 istekohaga neljas reas. "Tribüünide pikkus on 60 meetrit ja need hakkavad asetsema väljaku paremal poolel, kus varem oli jupike vana tribüüni,» selgitas ta. Kevadel enne Premium liiga hooaeja algus paigutati ajutiselt osa istekohti küll staadioni vasakule küljele, kuid need viiakse sealt peagi ära linnastaadioni serva, kus muru tugevnedes hakkavad mängud toimuma.