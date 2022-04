Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Tuul pöördub itta ja kirdesse ning puhub 1-5, rannikul kuni 8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +4 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirdetuul 2-7 m/s. Laine kõrgus jäävabas vees on kuni 0,5 meetrit. Ilm on sajuta ja võib udu tekkida. Nähtavus on hea, udus piiratud. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +2 kraadi.