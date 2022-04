Puusaproteesid ja südamestimulaatorid meid ei takista

Teose loovad autor-lavastaja Henri Hütt, lavastusdramaturg Jan Teevet, kunstnik Nele Sooväli, helikunstnik Roland Karlson, valguskunstnik Kermo Pajula, produtsendid Harri Ausmaa ning Mariliis Peterson ja muidugi etendajad Marju Raja, Urve Ristmägi, Eevi Raudmets, Silva Järve, Virve Norma, Elgi Burk, Eha Kaibiainen, Krista Pääsik, Reet Tammsaar, Pilvi Kriisa, Anu Vaarma.

Tuleb tunnistada, et ega me õigupoolest tea, kas see pealkiri päriselt tõele vastab või on see selle pressiteate algusesse pandud lihtsalt tähelepanu püüdmiseks. Miks? Sest me pole kogu prooviprotsessi jooksul kordagi kuulnud, et ükski meie üheteistkümnest tantsijast, kelle vanus jääb kuue- ja kaheksakümne vahele, oleks oma tervise üle kurtnud ja pausi palunud. Otse vastupidi! Henri Hütt ja Jan Teevet on selles protsessis need, kes peavad hingetõmbepause paluma, sest lavale astuvate tantsijate energia on lihtsalt sedavõrd pöörane.

„Esimene tants. Viimast korda.“ on Paide Teatri ja Kanuti Gildi SAALi koostöös sündiv teos, mis küsib tantsu rolli kohta meie elus ja ajas, uurib kaht otsatu tähendusväljaga sõna: esimene ja viimane. Esmakordsuse tunnistamise unikaalsus on unustamatu ning millegi viimast korda tegemisel väga tähenduslik koht meie isiklikes ajalugudes. Viimane on otsus, sest mis saakski tulla pärast viimast?

Prooviprotsessi viimase nädala alguses julgeme öelda, et tihti teeb otsuse „Olgu see nüüd lõpp!“ või „Viimane kord ja siis aitab!“ ennemini ühiskond kui inimene ise. Teate ju küll seda tunnet, kui tantsusaalis tuled põlema pannakse ja teatatakse, et pidu on läbi, kuigi sina tead, et pidu pole veel kaugeltki lõppenud! Tants kestab veel.

Pärast kaht etendust Paides jõuab lavastus uuesti vaatajate ette suvises Rakvere, rahvusvahelisel teatrifestivalil Baltoscandal, aga siis tantsivad oma esimesi/viimaseid tantse juba Rakvere inimesed. Idee autor Henri Hütt kinnitab, et juba on olemas plaanid ka kaugemaks tulevikuks. „Ühelt poolt on tantsukogemus päratult individuaalne, teisalt aga universaalne kogemus. Just nende kahe suuruse kaalumiseks ongi oluline, et lavastus valmiks ja etenduks erinevates linnades ja erinevate inimestega.“

Lavastusdramaturg ja Paide Teatri kunstiline juht Jan Teevet ütleb, et meeskond on täiesti enneolematu. „Nii minu kui Henri käeluud on kirurgilist metalli täis, aga tundub, et nende daamide sees on ikka mingi täiesti seletamatu igiliikur.“