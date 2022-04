Ettevaatust, petised võivad sõjapõgenike nahka pugeda

Eelmisel nädalal koges Paide kaubakeskuse müüja Inge Sõmermaa häirivat juhtumit, kui kauplusse tulid mees ja naine, kes suhtlesid omavahel vene keeles. «Nad köitsid mu tähelepanu, sest käitusid kummaliselt. Mees võttis parfüümi testpudeli ning piserdas seda üle kogu oma näo ja keha nii, et kauplus oli vänget lõhna täis. Tegin siis viisakalt märkuse, et see pole päris näo pesemiseks mõeldud,» selgitas ta.