Jõudi võistluste üldvõit jäi Järvamaale

SK Vargamäe vanemtreener, lõppenud võistluste peakohtunik Ahti Uppin ütles, et Järvamaad esindas 20 tõstjat ja kõik nad olid SK Vargamäelt.

Järvamaa esindus pidi kaitsma möödunud aasta tiitlit, mis eelregistreerimise järgi Uppini hinnangul ka oli tõenäone. “Siis tulid tagasilöögid- kaks päeva enne võistlusi helistas Aivar Zarubin, et SK +35 ainus naisvõistleja ei saa trauma tõttu võistelda,” nentis ta. “ Seega kaaluklassis kuni 55kg esikoht läks meil kaduma.”

Uppin selgitas, et maakondlik paremusjärjestus selgus kaheksa parema kohapunktide summana ehk selleks, et võita, oli vaja kindlustada võimalikult palju esikohti. 2021. aastal võitis Järvamaa üheksa esikohta. “Nüüd kiskus asi hapuks, kui hommikul 12aastane Inger Iris Prants ei saanud kehakaalu kuni 81kg sisse. Selles kehakaalus oleks ta võitnud esikoha, aga nüüd üle 81kg tõstjate seas pidi jääma teiseks,” avaldas treener. “Ja võistluste käigus juhtus nii, et Caspar Sepa võistlus ebaõnnestus ja järjekordsed punktid läksid tuulde.”