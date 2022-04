Metsaott näitas end Väätsa karukaameras

Nüüd annab RMK teada, et viimastel päevadel, õigem oleks öelda öösel, on karukaamerast saanud ka metsaoti tegemisi näha.

Tänavu kannab karu aasta looma tiitlit, paraku õnnestub vähestel seda suursugust looma oma silmaga näha. Seetõttu püstitaski RMK veebikaamera karurohkesse piirkonda, et igaüks saaks mesikäpa tegevusi reaalajas ohutult vaadata.

„Tõenäosus karukaamera ees erinevaid karuisendeid näha on siin piirkonnas kindlasti suur. Sel aastal peaks Järvamaa metsades veelgi rohkem karusid ringi luusima, sest karuemasid on siin hinnanguliselt kümmekond, kellel sündisid pojad nüüd selle aasta alguses. Kaks-kolm poega on harilikult ühe karuoti pesakonnas, harvem ka viis. Seega peaks ligi 25 kolme kuu vanust karutitte praegu kuskil siinsetes metsades-lagendikel oma ema sabas maailma avastama,“ lausus zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt.

Et karud ja teisedki kiskjaloomad kaamera vaatevälja satuksid, on vaja peibutist, milleks sobivad liikluses hukkunud metsloomad. Praegu kaamera ees veel peibutavat lõhna pole, kuid kaamera taga on mõned pinnasesse külmunud kondid, mille juurest leiti kahe hundi värsked jäljed.

Karu tegemisi saab jälgida Riigimetsa YouTube kanalil. Samal kanalil näeb ka ülekannet RMK Tartu taimlas pesitsevatest kanakullidest.

Pruunkaru (Ursus arctos) on inimpelglik ning pigem öise ja varjulise eluviisiga kiskja, mistõttu ei kohta teda looduses just tihti. Küll aga võib sagedasti leida märke karude kohalolust – käpajälgi metsateel, värskeid hunnikuid ja vahel ka rüüstatud mesitarusid. Karu arvukus on Eestis viimased 15 aastat olnud tõusutrendis ning asurkonna seisundit võib pidada väga heaks.

Foto: Tiit Hunt

„Metsas liikudes võiks teha end kuuldavaks, näiteks suhelda kaaslasega või ragistada okstega, et metsloomad kuuleksid ja eemale hoiaksid. Kui siiski õnnestub karu kohata, ei tasu suurest hirmust jooksma hakata ega vastupidi loomaga tõtt vaadata, vaid rahulikult temast eemalduda. Kõige ohtlikum aeg karuga kohtumiseks on siis, kui karul on pojad, keda ta inimese kui potentsiaalse ohu eest kaitseb, seega sellist olukorda tuleb igal võimalusel vältida,“ soovitas Tiit Hunt looduses liikujail tähelepanelik olla.

Looduskaameraid haldab ja seal toimuvat vahendab Tiit Hunt, kelle pikemaid postitusi looduses toimuvast saab lugeda RMK loodusblogist.