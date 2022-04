Tänavu istutatakse Järvamaal riigimetsa ligi 1,4 miljonit puud

„Kuna istutushooaeg on külma kevade tõttu veninud, oleme keerulises olukorras. Kui istutuseks jääb 2-3 nädalat vähem aega, peame veelgi rohkem pingutama, ent kindlasti saame oma töötajate ja partnerite abiga hakkama,” on Väät valmis väljakutseteks.

Metsaistutamise hooaeg pakub lisaks RMK töötajatele tööd veel 1700 inimesele. Tööjõud on juba olemas – kolmandik on RMK raietöölised ja ülejäänud riigihankega leitud lepingupartnerid, keda kokku üle 120. Käsitsi istutajaid abistavad sel hooajal ka neli istutusmasinat, mida loodetavasti lisandub aja jooksul veel.

RMK jätkab ka sügisese metsaistutusega, mil pannakse riigimetsa kasvama 1,37 miljonit kuuske ja 780 000 mändi. Sügisistutus annab häid tulemusi ja vähendab töökoormust kevadel. Sügisel istutatud potimänd liivastel kasvukohtadel annab eelise, et taim on kevadel kohe stardivalmis ja istutamisega hilinemise risk on minimeeritud, sest pinnases on veel niiskust. Lisaks pritsitakse mändi enne istutamist ulukitõrjevahendiga, mis aitab ressursse oluliselt kokku hoida.