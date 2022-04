Varavastaste kuritegude arv kasvas, isikuvastaseid juhtumeid oli aga vähem

Viimase viie aasta jooksul on kuritegude arv püsinud samas suurusjärgus. „Väikestele kõikumistele vaatamata ei ole registreeritud kuritegude arv enam õnneks 30 000 piiri ületanud. Võrdluseks pandi 2000ndate aastate alguses toime poole rohkem kuritegusid, mis näitab, et elu Eestis on muutunud oluliselt turvalisemaks,“ ütles statistikaameti analüütik Erik Lest.