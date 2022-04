Mäo tankla autopesula sulges uksed

Circle K Eesti tootejuht Jan Osa selgitas, et ettevõtte eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetset teenust kõikides ärivaldkondades. "Circle K Mäo teenindusjaama autopesula masinad paigaldati teenindusjaama 2008. aastal ning tänaseks on need paraku amortiseerunud. See tähendab, et autopesula masinad ei suuda pakkuda enam Circle K autopesu standarditele vastavat kvaliteeti, mis on tekitanud rahulolematust ka klientides," rääkis ta.