Järvamaa haridusasutustesse on jõudnud rohkelt Ukraina sõja eest pagenud lapsi ja noori

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna rõhutab jätkuvalt, et selleks, et Ukraina lapsed ja noored õpiks võimalikult kiiresti ära eesti keele, on oluline nad suunata eelkõige eestikeelsetesse või keelekümblusmetoodikat kasutavatesse haridusasutusse. „Hea meel on näha, et tasapisi on eestikeelsetes haridusasutustes olevate laste osakaal kasvama hakanud. Praegu on neis kirjas 68,5% registreeritud lastest ja noortest, nädal varem oli aga 67,4%. Keelekümblusmetoodikat rakendavates õppeasutustes õpib hetkel 10,9%, inglisekeelsetes koolides 0,6% ja vene õppekeelega haridusasutustes 20%, eelmisel nädalal oli venekeelsetes haridusasutustes laste osakaal 20,9%,” selgitab minister Kersna ning lisab: “Pingutame, et pakkuda Ukrainast tulnud lastele ja noortele kvaliteetset eestikeelset haridust. Sõja lõppedes, minnes tagasi Ukrainat üles ehitama, on need noored saanud Eestis kindlasti hea hariduse, leidnud uued sõbrad ja saanud selgeks uue keele.”