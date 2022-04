Ta elab nüüd maa peal

Eesti üks tuntumaid arhitekte Vilen Künnapu on kujundanud ka Järvamaa nägu, tema loodud on Mäos asuv hukkunud politseinike mälestusmärk, Käravete elurajoon ja Peetris asuv endise kolhoosi peahoone. Homme kohtub Künnapu Paides Wabakohvikus siinsete inimestega ja on valmis rääkima ka paljust muust kui arhitektuurist.