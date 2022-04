Linlasi pahandavad liivased ja koristamata tänavad

Järva Teatajale muret kurtnud paidelane ütles, et vähe selles, et kõnniteed on kaetud paksu liivaga ja kohati on tunne nagu kõnniks rannas, siis koristamata on ka teede servad ning istepinkide ümbrused. "Kõnnin tihti mööda Põllu tänavat ja selle äärekivide serva on kuhjunud tohutul hulga vana lehesodi ja olmeprügi. Tänava lõpus oleva istepingi ümbrus on nii räpane, et seal ei taha keegi istuda ja jalga puhata," kirjeldas ta.