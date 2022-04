Eesti suurimal Discgolfi sündmusel kõnnitakse maha hiiglaslik arv kilomeetreid

Võistlust korraldatakse vabatahtlike abiga juba neljandat korda ning kohad täituvad minutitega. Võistluse ühe korraldaja Arto Saare sõnul on huvi läinud nii suureks, et esimese võistluspäeva 400 kohta said täis vaid minutitega. "Hetkel on veel võimalus liituda pühapäevase päevaga ja nautida maalilist Järva-Jaani maastikku, kus raja pikkuseks on sellel aastal ca 22km," sõnas ta.