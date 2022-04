Koeru kirik vajab lahkete annetajate abi

EELK peapiiskop Urmas Viilma­ on öelnud, et Eesti kirikud on ühed vanimad arhitektuuripärlid, mida tuleb hoida ja väärtustada. «Kodukandi pühakodadesse on kätketud meie rahva ja perekondade ajalugu. Ristimine, leeritamine, abiellumine ja lõpuks siit ilmast lahkumine – kirikuseinad on pakkunud meie esivanematele tuge aastasadu. Nüüd on paljud kirikud jõudnud sellisesse seisu, et nende füüsilised seinad vajavad nüüd meie tuge,» lausus ta.