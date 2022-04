Laupal kõlasid väikekoolide ansamblite lauluhääled

Ürituse patrooni Virve Kaljula sõnavõtust ilmnes, et esimene «Camera» oli Laupa mõisakoolis 2004. aastal ja mõte väikekoolide laulupäeva korraldada tekkis tal soovist leida võimalus pingevabaks esinemiseks-kooslaulmiseks. Nimi «Camera» tuleneb itaaliakeelsest sõnast camera, mis tõlkes tähendab tuba, võlvitud paleeruumi. See tundus üritusele sobiliku nimena, sest toona olid osalejad just mõisakoolide kollektiivid.