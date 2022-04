Kevadkoristuse pahupool: päästjad on likvideerinud pea poolsada järelvalveta või ohtlikku lõket

Päästeameti esindaja Silver Kuusik ütles, et selle aasta algusest on päästjaid kutsutud kohale pea 50 lõkke asjus. „Suurelt osalt on olnud need olukorrad, kus inimesed on avastanud järelevalveta jäänud lõkke ja kutsunud abi. Samuti on olukordi, kus lapsed on omapäi lõket teinud. Rohkesti on ka neid juhtumeid, kus inimesed on helistanud häirekeskusesse ja andnud teada, et lõkkes põletatakse keskkonda saastavat kraami (kaableid, vana kodutehnikat jms prahti, mida lõkkes põletada ei tohi),“ ütles Kuusik.