Suurperede konkursilt leiab ka seitsmelapselise Järvamaa pere

Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on „Aasta Suurpere” aunimetus, mis omistatakse ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest suurperele, kus kasvab vähemalt neli last. Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ning tunnustada Eestimaa terveid ja tugevaid suurperekondi ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks. „Lasterikkad pered on iga riigi ja rahvuse oluliseim vundament. Nende tublide emade ja isade panust ühiskonda on eriti keerulistel aegadel oluline märgata ja esile tuua,“ sõnas Õunap.