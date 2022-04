Ehitajad jätsid linnupojad maja sisemusse surema

Võsujalg ütles, et läks asja uurima ning leidiski linnu. Ta püüdis koos abilistega linnu kinni ja veendus, et haki suled olid tõepoolest ehituses täitematerjalina kasutatava makrofleksiga kaetud. "Tegemist oli linnu emaga, kel olid kõhu all haudejäljed. See tähendas, et kuskil maja sisemuses on tal pesa poegade või munadega," rääkis ta.