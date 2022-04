Eile etendunud kohaliku Albu rahvateatri tüki "Õnnesoovid" lavastajad on Arlet Palmiste ja Tiit Tammleht. Lavalugu räägib vanapaarist, kelle elu osaks on saanud raadiost õnnesoovide kuulamine, õnnitlejate ülesmärkimine ja sellest vanakeste käekäigu kohta järelduste tegemine. See on mõtlemapanev lugu vananemisest, suhetest ja üksindusest.