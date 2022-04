Elamuspargi projektijuht Sulo Särkinen ütles, et vabalangus oli atraktsiooni osa ka varasemalt, kuid nüüd on allahüppel uus seade, mis teeb hüppe veelgi lahedamaks.

Ainult vabalangust pargis seiklejad proovima minna ei saa. "Et selleni jõuda tuleb läbida ikkagi kogu rada ning selle kulminatsiooniks on kõhust õõnsaks tegev hüpe," selgitas ta. Kes hüpet teha ei julge, saab selle ka vahele jätta. Aga see elamus on eneseületust siiski väärt. Kui asi tehtud, tundub tagant järele mõistmatu, et miks oli vaja üldse karta.