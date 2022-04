Madalrõhkkond toob vihma ja peagi miinuskraadid

Hommikuks jõudis vihmasadu Kagu-Eesti kohale. Põhjapoolsetes maakondades oli samal ajal vähese või vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Õhutemperatuur oli plusspoolel.

Päeva jooksul pilvisus tiheneb. Vihmasadu levib Lõuna-Eestist aegamisi põhja poole. Saartele, mandri lääne- ja loodeserva tõenäoliselt olulist sadu oodata pole, kui siis üksikute sabinate näol ja seda alles õhtutundidel.

Kirdetuul tugevneb 6-10, puhanguti kuni 16, rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 meetrini sekundis. Pärastlõunal lõuna poolt alates tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kohati 4 kraadi ümber.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärast keskööd taandub sadu Ida-Eestisse ja hommikuks hõreneb. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Hommikuks tuul nõrgeneb. Sooja on 1-6 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Puhub põhjakaaretuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 8-13 kraadi, tuulepealsel rannikul 5 kraadi lähedal.

Teisipäeval pilvisus hõreneb. Kohati sajab vähest vihma. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib Ida-Eestis hoovihma sadada. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, pärastlõunal saartel puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 8-13 kraadi, tuulepealsel rannikul 5 kraadi lähedal.