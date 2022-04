Kevad toob tänavatele noored kergliiklejad: algab kampaania #kannankiivrit

“Just kevadisel koolivaheajal hakkavad noored aktiivsemalt liiklema jalgrataste, elektritõukerataste ja tavaliste tõukeratastega, mistõttu on oluline pöörata noorte tähelepanu kiivri kandmise vajalikkusele,” sõnas Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert Marika Luik ja lisas, et alla 15-aastastest jalgratturitest kannab kiivrit vaid kuus last kümnest. “Kiivri kandmine ei ole kahjuks väga populaarne, mistõttu on väga oluline meelde tuletada ohtusid ja seda, et kiiver kaitseb,” tõdes Luik.

“Paraku ei tunneta noored näiteks elektritõukerattaga sõites varitsevaid ohtusid ning seda enam ununeb kiivri kandmine. Kuid nii elektritõukerattal kui jalgrattal liikudes on tegelikult keskmised kiirused sarnased ja kukkudes vigastuste saamise oht samuti suur. Oma pead peab kaitsma, kiivri kandmine vähendab oluliselt kukkumise või kokkupõrke tagajärjel tekkivaid peavigastusi. Kui kukkumise marrastused ja luumurrud paranevad ajaga, siis peavigastus võib kaasa tuua pöördumatu tervisekahju,” sõnas Luik ja tuletas meelde, et kiivri kandmine on ka elektritõukerattaga sõitmisel alla 16-aastastel noortel kohustuslik.

“Selle kampaaniaga soovime jõuda otse noorteni. On oluline, et iga noor teadvustaks ja mõistaks, et kiivri kandmine kaitseb teda. Noorteinfoportaali Teeviit lisame kampaania ajal infot kiivri kandmise olulisusest,” sõnas Haridus- ja Noorteameti peaekspert Kaie Pranno.

“#kannankiivrit kampaania ajal viivad noortekeskused üle Eesti läbi erinevaid tegevusi, läbi mille noori kaasata ja meelde tuletada, et kiivri kandmine ei ole häbiasi, see võib päästa su elu. Samuti saab noortekeskustes oma kiivrit isikupärasemaks muuta erinevate kampaaniakleepsudega,” kirjeldas Pranno tegevusi, misläbi noortele teemat tutvustatakse. Kampaanias osaleb 67 noortekeskust üle Eesti.

Sotsiaalmeedias saab kampaaniat jälgida @teeviit, @liikluskasvatus, @transpordiamet ja kasutada teemaviiteid #kannankiivrit #sisukasvaheaeg.