Statistika: eestlase keskmine võlasumma kasvab aasta-aastalt

Statistiliselt on keskmine võlgnik 2022. aastal 44-aastane eesti rahvusest Põhja-Eestis elav mees, kelle võla kogusumma on ca 3 050 eurot ning kellel on üks või kaks aktiivset maksehäiret.

Võlasummad kasvavad, kuid võlgnikke jääb vähemaks

Julianus Inkasso andmetel on Eesti keskmine võlasumma 3 048 eurot isiku kohta. Eelmisel aastal oli see ca 2 900 eurot, üle-eelmisel aastal ca 2 200 ja 2017. aastal kõigest 1 600 eurot. Võlasumma tõus on seotud toodete-teenuste hinnatõusu ning kiire palgakasvuga, mis võimaldab inimestel rohkem tarbida ja suuremat krediiti saada.

Positiivse trendina on makseraskustes isikute arv aasta-aastalt aina väiksem. 2022. aastal on vähemalt üks maksehäire 84 090 isikul, eelmisel aastal alla 91 000 ning 2020. aastal oli teada 101 000 maksehäiretega inimest.

Kuigi eelmise aastaga võrreldes on ka viie või enama maksehäiretega isikute arv vähenenud (2021. aastal 14041, 2022. aastal 12571), on siiski enam kui pooltel võlglastel kaks või rohkem maksehäiret ning 15% võlglastel viis või enam maksehäiret.

​​Võlgnike hulgas on ülekaalus mehed, kuid naiste võlasummad kasvavad

Kui Eesti elanikest on 2021. aasta seisuga kaalukauss 52,6% naiste poole, on võlgnike hulgas jätkuvalt ülekaalus mehed, moodustades võlgnikest 66,7%.

Aastaga on naiste keskmine võlasumma võrreldes meestega tunduvalt kasvanud, naistel 295 eurot ja meestel 63 eurot. See on aga sooliselt ühtlustanud võlasumma jaotust: meessoost võlgniku keskmine võlgade kogusumma on 3097 eurot ja naistel 2950 eurot.

Eestlaste võlasummad ületavad vene rahvusest võlgnike omad

Kui võrrelda Eesti elanikkonnas kahe suurima rahvusgruppi, eestlaste ja venelaste, jaotust, siis vene rahvusest inimeste osakaal on sellest kogumist 26%. Küll aga moodustavad vene rahvusest inimesed võlgnike hulgas kolmandiku - ligi 34%. Samas on eestlastel aktiivseid maksehäireid rohkem ning võlasummad ühe isiku kohta suuremad, eestlastel 4055 eurot ja venelastel 3394 eurot.

Kõige vähem võlgnikke on suur-maakondades ja saartel

Geograafiliselt on võlgnike osakaal kõige väiksem kahes Eesti suurima rahvaarvuga maakonnas, Harjumaal ja Tartumaal, ning Hiiumaal ja Saaremaal, võttes arvesse maakondade elanike osakaalu rahvastikust.

Kuigi ida-virulaste seas on võlgnikke geograafilises jaotuses kõige rohkem, on nende võlgade summaline osakaal võrdeliselt kõige väiksem. See näitab, et Ida-Virumaa elanike võlasummad on teistest maakondadest keskmiselt väiksemad.

Meeste võlakäitumine on naistest riskialtim

Meeste osakaal maksehäiretega isikute jaotuses on kuni 75. eluaastani tunduvalt suurem kui naiste osakaal. 36-45-aastaste seas on aga võlgnike jaotus kõige rohkem meeste ‘’kasuks’’, moodustades 70% koguhulgast. Soolise jaotuse muutus vanemas elanikkonnas on selgitatav meeste ja naiste erineva oodatava elueaga, meestel 73 aastat ja naistel 82 aastat.

Kõige väiksem võlgnike osakaal on kuni 25-aastaste vanusegrupis, moodustades kõigest 4% kogumist. Kui eelmisel aastal oli võlgnike arv selles vanusegrupis 4045, siis selle aastaga on maksehäiretega inimeste arv kuni 25-aastaste seas oluliselt langenud 3409 peale.