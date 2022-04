Algas õpilasmalevasse kandideerimine

Kandideerimiseks tuleb tutvuda valla kodulehelt l eitavate Järva valla õpilasmaleva töökorralduse juhendi, ohutusjuhendi ja riskianalüüsiga ning kui kõik on arusaadav ja oled meie poolt pakutavate tingimustega nõus, tuleb esitada avaldus.

Järva vallas toimub 2022. aasta suvel Õpilasmalev 11 rühmas/kahes vahetuses. Esimene vahetus algab kohe peale kooli 14. juunist ja teine vahetus 1. augustil. Mõlemas vahetuses on tööpäevi kokku kümme.

Sel aastal toimub lepingute allkirjastamine maikuu lõpus ja juuni alguses noortekeskustes. Kõik kes on oma ankeedi täitnud korrektselt ning sisukalt, saavad vastava teate ning tulevad koos seadusliku esindajaga (lapsevanemaga) kokkulepitud ajal kohale, et vaadata lepingu sobivus üheskoos üle ning siis see allkirjastada.