Jüriööjooks pakkus põnevaid orienteerumiselamusi

Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu andis teada, et 40 aastase vaheaja järel oli taas võistluspaigaks meretagune Hiiumaa ja seekordseks võistluskeskuseks Kärdlas asuv hiidlaste uhiuus spordikeskus. „Orienteerumismaastikuks osalt linnalähedane metsamaastik ja raja lõpuosa kulges Kärdla linnas,” selgitas ta.

Hiiumaa OK rajameister ja kaardi autor Toivo Saue oli koostanud väga põnevat ja pingsat heitlust eeldatava raja. „Kohe esimene kontrollpunkt, kolme erineva keerukusega hajutuspunktiga, kippus võistkondi eksitama, lisaks öösel halvasti tajutavad poollagedad ja linnaäärne kadaka- ning lehtpuu võsa,” kirjeldas Poopuu. „Kõik see pani öises metsas võistlejate orienteerumistehnika ja -taktika valikud ning oskused tõsiselt proovile.”

Jüriööjooksu ainulaadsus seisneb selles, et osalevad segavõistkonnad, kus igas kolm meest ja kaks naisjooksjat ning tegemist on öise võistlusega.

Meeste avavahetuse 8,1 km ja 18 kontrollpunktiga etapilt tõi JOKA hetke noorema põlvkonna meeste liider Raiko Marrandi võistkonna teatevahetusse heas võistluspositsioonis viiendana. Järgnevas naiste 5,4 km ja 14 kontrollpunktiga etapil tegi Poopuu hinnangul väga hea öise orienteerumissoorituse Sigrid Ruul, kes jooksis välja parima etapiaja ja tõstis võistkonnda kolmandale positsioonile. Samas rütmis jätkas ka Mehis Muru, kes läbis etapi kolmanda ajaga ja andis teate üle teisel positsioonil. JOKA hetke parim naisorienteeruja Evely Kaasiku asus liidrina jooksvat neljakordset suusaorienteerumise maailmameistrit Daisy Kudre-Schnyderit orienteerumisklubist Peko jälitama kolme minutilises kaotusseisus, ent konkurendi eksimus raja algusosas viis nad juba teises kontrollpunktis kokku. „Pimedas ja viletsa läbitavusega metsas otsmikulambiga joostes on üpris keeruline konkurenti maha raputada, sest valguvihk reedab asukohta ja nii liigutigi silmsidemes kuni raja viimase osani, mis kulges Kärdla linnas,” ütles Poopuu. „Seal suutis Evely Kaasiku oma jooksukiiruse maksvusele panna ja saatis JOKA ankrumehe teele liidrina minutilise eduajaga. Seekord paraku ei suutnud Tiit Tähnas liidrikohal suures võistluspinges õnnestunud orienteerumissooritust teha ja juba esimese kontrollpunktiga tuli sisse suurem viga, mis välistas võiduvõimaluse ja keskenduda tuli pigem koha hoidmisele. See ka õnnestus ning JOKA võistkond lõpetas 61. Jüriööjooksu hinnatava teise kohaga, mis on klubi senine parim tulemus Jüriööjooksudelt.”