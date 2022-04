Vabatahtlikud päästsid Paides ligi 350 konna

Airi Lahesoo sõnutsi on tänavu Paide külje all Järve teel konnatalgude käigus päästetud 344 konna. Lahesoo rääkis, et kõige rohkem aidati konni ohultult üle tee 14. aprillil. Siis käidi päästeaktsioonil umbkaudu kahekümne inimese suuruse seltskonnaga ning päästeti 274 kahepaikset.