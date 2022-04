Sõidukompensatsiooni hüvitamine ajateenijatele ja reservväelastele muutub lihtsamaks

„Astume taas samme, et vähendada bürokraatiat ja toetada meie kaitsevõimesse panustajaid. Määruse muudatusel on ajateenijatele ja reservväelastele positiivne mõju, kuna hüvitise maksmise kord muutub lihtsamaks ja kiiremaks,“ lausus kaitseminister Kalle Laanet.

Varem tuli sõidukompensatsiooni saamiseks esitada sõidupilet või tõendada, et kasutatav mootorsõiduk on tema isiklik sõiduk. Edaspidi hüvitatakse sõidukulud õigustatud isikule (ajateenijale ja reservis olevale isikule) ilma kuludokumente nõudmata.

Sõidukulude hüvitamismäär ei muutu. Kui ajateenija elukoht on rahvastikuregistri järgi Eestis, siis makstakse sõidukulu hüvitist 40 eurot. Kui elukoht on rahvastikuregistri järgi välisriigis, makstakse sõidukulu hüvitist 125 eurot. Endiselt jääb kehtima tingimus, et sõidukulude hüvitist tuleb taotleda seitsme päeva jooksul alates puhkuselt naasmisest. Hüvitis kantakse ajateenija pangakontole 14 päeva jooksul sõidukulude hüvitise taotlemisest arvates.