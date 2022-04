Koduostjate eelistused on muutunud

Kui 2021. aastal oli kinnisvaraturg väga aktiivne ja tehti 10 000 tehingut rohkem kui 2020. aastal, siis 2022. aasta on alanud oluliselt rahulikumas tempos. Maa-ameti statistika järgi on käesoleval aastal ostu-müügitehinguid sõlmitud viiendiku võrra vähem, kui eelmisel aastal samal perioodil.

Kinnisvara24 tegevjuhi Urmas Uibomäe sõnul on kinnisvara müügipakkumiste arv portaalides kolmandiku võrra väiksem kui eelmisel aastal samal ajal. „Kõigis kinnisvaraportaalides on pakkumiste arv langenud ligikaudu 30 protsenti. Kuulutused püsivad portaalis vähem aega – tehinguni jõutakse kiiremini ja kuulutused ei püsi portaalis nii kaua nagu aasta tagasi.“

Uus Maa kinnisvaramaakleri Sille Sillaste sõnul on tänaste koduostjate seas palju noori, kes eelistavad üürimise asemel leida võimaluse oma kodu ostmiseks. „Praegused koduostjad langetavad ostuotsuseid teadlikult ja vastutustundlikult, tutvudes hoolikalt kinnisvara tehnilise seisundi, kommunaalmaksete, naabruskonna ja teenuste kättesaadavusega,“ lisas Sillaste. „Ilma korras dokumentatsioonita on pangalaenu väga keeruline saada, seetõttu oskavad noored ka sellele rohkem tähelepanu pöörata. Samuti jälgitakse asukohta, infrastruktuuri ja kõrvalkulude suurust.“

Sillaste tõi välja, et samal ajal, kui noored uurivad veidi soodsamaid linnalähedasi valikuid, kolivad eakamad inimesed eramutest linnakeskuse korteritesse. „Tunduvalt kallimaks läinud küttekulude tõttu on järjest olulisem see, et eramu oleks hästi soojustatud. Paljude vanemate eramute küttesüsteem vajab renoveerimist või väljavahetamist. Investeeringud remonti on aga kulukad, mistõttu langetatakse otsus kolida tõmbekeskusesse väiksemale ja energiatõhusamale pinnale, kus elades tekib sääst lisaks kommunaalkuludele ka kütusekuludelt. Sageli on sellise otsuse puhul lisapõhjuseks soov olla lähemal lastele ja lapselastele.“

Sillaste sõnul toovad omale kodu otsivad inimesed sageli välja tingimuse, et iga pereliige võiks jõuda veerandtunnise jalutuskäigu või rattasõiduga kooli ja lasteaeda, trenni, poodi ning arsti juurde. „Koduotsijad eelistavad asukohta, kus kõik igapäevaeluks vajalik oleks käe-jala juures. Asukoht ja infrastruktuur on hinnaga paralleelselt üks mõjuvamaid argumente kinnisvara valimisel ning üha kallineva kütusehinna taustal on ka hea ühistranspordi ühendus kesklinnaga koduotsijatele väga oluline.“

Kinnisvara24 statistika näitab, et kõige otsitavamad märksõnad on seotud energiaklasside ja infrastruktuuriga, millele lisaks on senisest enam esile kerkinud sellised märksõnad nagu tubade arv, parkimiskoha ja panipaiga olemasolu. Urmas Uibomäe sõnul on kõikidest portaalis olevatest kuulutustest panipaiga võimalus hetkel märgitud vaid viiendikul pakkumistest ja parkimisvõimalus 10 protsendil kuulutustest. Uibomäe sõnul on see number tõenäoliselt siiski kordades suurem ja vastav märksõna lihtsalt unustatakse kuulutusele lisada. „Kõik müüjad saavad ise suurendada müügitehinguni jõudmise kiirust, lisades kuulutusele kõik märksõnad, mida kinnisvara võimaldab.“