Koos tegutsedes saab teha toredaid asju

Anna kogukonna liige Laine Hallika ütles, et suure 120-sentimeetrise läbimõõduga metallist lõkkealuse eest on nad tänu võlgu Janek Tupitsale, kes selle valmis meisterdas. "Selleks, et saaksime ühiselt jürilõket teha ja aega veeta, panustasid paljud kogukonna liikmed," sõnas ta.