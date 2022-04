Viimase kuu jooksul on veebipoodidest kaupu ostnud üle poole elanikest

Uuringus kaardistatud 14 kaubagrupi seas on jätkuvalt kõige suurema e-ostjaskonna osakaaluga elektroonika, kus veebiostjaskond ületab 50% piiri. Elektroonikatooted on ka ainuke kaubagrupp, kus veebiostjaid on rohkem kui tavapoodidest ostjaid.

Kõikide kaubagruppide võrdluses on eelmise aasta kevadist tipptaset suutnud hoida ravimid, toidukaubad ja kosmeetika, kus tänaseks on alles ca 80% e-ostjaskonnast. Kõige rohkem on tavakaubandusse tagasi siirdunud riiete ja jalatsite ostjad, siin on veebist ostjaid järele jäänud alla poole toonasest ostjaskonnast.