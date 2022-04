Kutsume üles tunnustama täiskasvanud õppijaid

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras koordinaator Monica Marfeldt märkis, et täiskasvanuna uute teadmiste ja oskuste omandamine on tänapäeval paljude inimeste igapäevaelu osa ning rõõm on tõdeda, et täiskasvanud Eestis õpivad järjest enam. “Ootame kõiki märkama ja aasta õppija kandidaadiks esitama inimesi, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu.”