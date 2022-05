Metallihinnad löövad rekordeid: Mis toimub Paide teeninduspunktis?

Kuusakoski juhatuse liige ja Eesti ostujuht Toomas Kollamaa kinnistas, et Järvamaa inimesed on Paide linnas asuva Kuusakoski teeninduspunkti aastate jooksul väga soojalt vastu võtnud. „Kindlasti loob hea sünergia asjaolu, et asume Paide jäätmejaamas ja muude jäätmete toomisel võetakse ka vanametall kaasa,” lisas ta. „On oluline ära märkida, et Kuusakoski Paide vastuvõtupunkt on ainus Kuusakoski osakond, mis on avatud ka pühapäeviti ja nii aastaringselt.”