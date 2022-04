Täna algab talgute abivahendite saatmine Teeme Ära talgujuhtidele

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüüri sõnul on ettevalmistused üle-eestiliseks talgupäevaks hästi käima läinud. Talgute kirjapanek käib täie hooga ning talgukaart täitub kõikjal üle Eestimaa. „Täna algas seemnepakkide ja kinkekaartide väljasaatmine talgujuhtidele, kes on oma soovidest talguveebis märku andnud,“ lausus Tüür. „Just praegu on õige aeg plaanida talguid ka neil, kes pole seda jõudnud siiani teha. Kui sel nädalal talgud kirja panna, jõuab seemnepakk või kinkekaart talgujuhi valitud pakiautomaati mai esimesel nädalal ehk veel enne talgupäeva.“