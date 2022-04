Tallinn–Narva Music Weeki linnaprogramm – pealinna kunstigaleriidest ühise puudeistutamiseni piirilinnas

“Tänavuse festivali teema on ühtsus,” ütleb TMW asutaja ja juht Helen Sildna. “Kultuur toob meid kokku nii Tallinnas kui ka piirilinnas Narvas. Narva on linn, mis avab end kiht-kihilt. Läbi muusika, kunsti, vestluste ja külalislahkete narvakate saame koos kogeda midagi erilist. Kultuur teeb meid sisemiselt tugevaks, ühised kogemused liidavad.Tallinnas tähistame koos, et pealinn on käesolevast aastast UNESCO muusikalinn.”