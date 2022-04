Linnameeskonna võiduarve teises liigas täienes veelgi

Linnameeskond III mängija Ervin Kõll ütles, et ükski võit ei tule lihtsalt, nii ka seekord. Paide kunstmuruväljakul algas kohtumine vastaste pressingu ning paidelastele tugeva vastutuulega. "Valisime teadlikult esimeseks poolajaks endale halvema mängupoole, et siis teisel poolajal soodsamas seisus olla," märkis ta.

Nii juhtuski, et Hiiumaa ja Läänemaa ühendjõud läksid kohtumist mängu 24. minutil juhtima. Kõll sõnas, et nad üritasid küll vastulöögile saada, kuid vastastel olid valdavalt mängus noored jõulised mehed, kes tulid suure tahtmise ja aktiivse mänguga kohe peale. "Teisel poolajal muutus meie jaoks see, et tuul oli soodsamas suunas ning saime palli paremini äärtest liikuma. Suutsime ise rohkem võimalusi luua ning tekkinud olukorrad ka väravateks lüüa," lausus ta.