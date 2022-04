Ukraina lapsed saavad Paide Kinos tasuta ukrainakeelset “Leiutajateküla Lottet” vaadata

Filmi linastus toimub Paide Muusika- ja Teatrimaja kinosaalis ukraina keeles, eestikeelsete subtiitritega. Niiviisi tutvuvad ukraina lapsed armastatud koeratüdruku Lottega ning eesti lapsed saavad kuulda, kuidas nendele tuttav lugu ukraina keeles kõlab. Üritus on kõigile tasuta ning kõik huvilised, nii lapsed kui nende vanemad, on teretulnud.

Paide Muusika- ja Teatrimaja direktori Martha-Beryl Graubergi sõnul on ürituse eesmärgiks rõõmustada ukraina lapsi ja nende vanemaid: “Soovime pakkuda inimestele, kes on siia jõudnud, sooja vastuvõttu ja tunnet, et nad on Paidesse oodatud.”