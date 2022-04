Siseministeeriumis tunnustati siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid

Oma avakõnes rääkis siseminister Kristian Jaani, et sel aastal tunnustas Siseministeerium kokku seitsmes kategoorias nii vabatahtlike rühmi kui ka nende toetajaid. Sellel aastal lisandus tunnustatavate hulka esmakordselt ka vabatahtlike tugisamba ja uuendaja kategooriad. Aasta vabatahtlike tugisamba aunimetus antakse Siseministeeriumi valitsemisala asutuse töötajale, kes oma tulemusliku tegevusega on toetanud vabatahtlike päästjate, vabatahtlike merepäästjate, abipolitseinike, Häirekeskuse vabatahtlike või naabrivalve tegevust. Aasta uuendaja tunnustus antakse Siseministeeriumi valitsemisalas (sh asutused ja vabatahtlikud koostööpartnerid) ellu viidud märkimisväärse uuenduse eest, näiteks uudne infovahetus, e-õppevorm, uus töövahend vms, mis on aidanud kaasata siseturvalisuse vabatahtlikke.

Siseminister Kristian Jaani sõnul on vabatahtlikud osa riigi siseturvalisusest, kelles peitub asendamatu jõud. „Vabatahtlikud reageerivad õnnetustele, kindlustavad tagalat päästetöödel, tagavad liikluses turvalisuse ja aitavad kaasa liiklusjärelevalve tegevustes, kuid oluline roll on neil ka ennetustöös. Heaks näiteks on siin päästjate kodukülastused või abipolitseinike suurenenud panus piirkondlikus politseitöös,“ ütles Jaani. „Suurt tunnustust ja kiitust väärivad ka ettevõtted, kohalikud omavalitsused ja tublid inimesed, kes on vabatahtlikke toetanud ning aidanud seeläbi kaasa Eesti turvalisemaks muutmisel. Ahelas loeb iga lüli – suur aitäh selle eest.“

Tänusõnad vabatahtlikele ja nende toetajatele ütles ka Siseministeeriumi pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekantsler Viola Murd, kes tõi oma kõnes välja, et vaba tahe on võimas jõud, siseturvalisuses on vabatahtlikud igapäevaselt elude päästmisel ja korra tagamisel töös. Eriti oluliseks muutuvad aga vabatahtlikud kriiside korral, kui teha on palju ja vabatahtlike abi hindamatu. „Meie ümber on palju tublisid inimesi, kes haaravad initsiatiivi ja tulevad ning teevad, mida vaja. Sama oluline on ka see, et olemas vabatahtluse toetajad erasektorist, kohalikest omavalitsustest ja riigiasutustest,“ rääkis asekantsler Murd.